സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക് നേരെയുള്ള ചൈനീസ് ഹാക്കിങ്; പ്രസ്താവന തിരുത്തി യു.എസ്: ആക്രമിച്ചതല്ല, ലക്ഷ്യമിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് വിശദീകരണം

സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക് നേരെയുള്ള ചൈനീസ് ഹാക്കിങ്; പ്രസ്താവന തിരുത്തി യു.എസ്: ആക്രമിച്ചതല്ല, ലക്ഷ്യമിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് വിശദീകരണംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക് നേരെ ചൈനീസ് ഹാക്കർമാർ വലിയ തോതിൽ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന മുൻ പ്രസ്താവനയിൽ തിരുത്തുമായി അമേരിക്ക. യു.എസ് സെനറ്റും ഫെഡറൽ റിസർവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹാക്കർമാരുടെ ഇരകളായി മാറിയിട്ടില്ലെന്നും, മറിച്ച് അവർ ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് യു.എസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പുതുക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് അധികൃതർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ക്യു.ടി.എഫ്.വൈ' (QTFY) എന്ന ഹാക്കിങ് സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ യു.എസ് സെനറ്റ്, ഫെഡറൽ റിസർവ്, നാസ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഏജൻസികളെല്ലാം ഹാക്കർമാരുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരകളായി ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു പ്രസ്താവനയുടെ ആദ്യ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രസ്താവന തിരുത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാ ഏജൻസികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചോർന്നുപോയത്.
2018 മുതൽ യു.എസ് ഫെഡറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എഫ്.ബി.ഐയുടെ സത്യവാങ്മൂലം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നാസയെ ആക്രമിക്കാൻ ഹാക്കർമാർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കൃത്യസമയത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. എങ്കിലും 2024 സെപ്റ്റംബറിലും മറ്റുമായി ചില ഊർജ്ജ വകുപ്പ് ലബോറട്ടറികളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹാക്കർമാർ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രതിരോധ കരാറുകാർ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ സംഭവവികാസങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച ചൈനീസ് എംബസി, സൈബർ സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ദേശീയ സുരക്ഷയെന്ന ആശയം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കെതിരെ വിവേചനപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അമേരിക്കയുടെ നടപടിയെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്നും, ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ന്യായമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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