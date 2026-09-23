യു.എന്നിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇറാനും യു.എസും ചർച്ച; ‘വളരെ മികച്ച യോഗ’മെന്ന് ട്രംപ്

യു.എന്നിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇറാനും യു.എസും ചർച്ച; ‘വളരെ മികച്ച യോഗ’മെന്ന് ട്രംപ്text_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിക്കിടെ അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇറാനിയൻ നേതാക്കളും തമ്മിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച വളരെ അനുകൂലവും ഫലപ്രദവുമായിരുന്നു എന്ന് ന്യൂയോർക്കിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനെതിരെ കടുത്ത സൈനിക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
അമേരിക്കൻ പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ജാരെദ് കുഷ്നറും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയുമാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ചർച്ചകൾ മികച്ച രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ചകൂടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ചർച്ചയിലെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
യു.എൻ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെ ഏഴു മാസത്തോളമായി തുടരുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉടൻ കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇറാനെ പൂർണമായി ‘ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന്’ ട്രംപ് പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ വൻകിട രാജ്യമായി വളരാനുള്ള അവസരം തെരഞ്ഞെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വനാശത്തെ നേരിടാം എന്നതായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ.
ഈ കടുത്ത ഭീഷണികൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ യു.എൻ ആസ്ഥാനത്ത് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചക്കായി ഒത്തുകൂടിയത്. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലോദിമിർ സെലെൻസ്കിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെയാണ് ട്രംപ് ഈ ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ‘വളരെ മികച്ചതും ഫലപ്രദവുമായ ഒന്നായിരുന്നു’ എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ചർച്ച വളരെ വിജയകരമായി അവസാനിച്ചെന്നും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ചർച്ചയിൽ ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാൻ ചില നിർണായക ഉപാധികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. നാവിക ഉപരോധം ഉടൻ പിൻവലിക്കുക, മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുക, ലബനാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകളാണ് ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ട്രംപിന്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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