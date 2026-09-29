യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഎസും ഇറാനും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിൽ; ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിൽ നിർണായക നീക്കം

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഎസും ഇറാനും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിൽ; ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിൽ നിർണായക നീക്കംtext_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഏഴ് മാസം നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി അമേരിക്കയും ഇറാനും. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള പുതിയ സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ മധ്യസ്ഥരുമായി വെവ്വേറെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. യുഎൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിനിടെ ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഏഴ് ദിവസത്തെ സമഗ്ര വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാകും തുടർചർച്ചകൾ നടക്കുക.
ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ ഇറാന് നേരെ യുഎസും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ സംയുക്ത ആക്രമണങ്ങളോടെയാണ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആഗോള എണ്ണവിപണിയെയും അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെയും മുരടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത യുദ്ധത്തിൽ, ഏപ്രിൽ മാസത്തിലും ജൂണിലും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളിലൂടെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ കരാറുകൾ വേഗത്തിൽ തകരുകയായിരുന്നു. യുഎൻ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ന്യൂയോർക്കിൽ തുടരുന്ന ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി, തങ്ങളുടെ പുതിയ വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധികൾക്കും മേലുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 'സമാധാനപരമായ പരിഹാരമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്ക അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുള്ള കൃത്യമായ പരിഹാരമാർഗം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്,' ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'ഇർന'യോട് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികൾ തിങ്കളാഴ്ച മധ്യസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇറാനിലെയും ലെബനനിലെയും മുഴുവൻ ആക്രമണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുക, മരവിപ്പിച്ച ഇറാൻ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുക, ഇറാനിയൻ എണ്ണയ്ക്കുമേലുള്ള ഉപരോധം നീക്കുക, ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കുമേലുള്ള യുഎസ് ഉപരോധം പിൻവലിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇറാന്റെ ഏഴ് ദിവസത്തെ നിർദ്ദേശത്തിലുള്ളത്. പകരം, ആഗോള എണ്ണ ടാങ്കറുകളുടെ ജീവനാഡിയായ ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനും ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാമെന്നും ഇറാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലമാണ് ഇറാൻ തിരക്കിട്ട് കരാറിന് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശനിയാഴ്ച ഇറാന്റെ നിർദ്ദേശം തള്ളിയതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും, ഈ ആഴ്ച തന്നെ യുഎസ് പ്രതിനിധികൾ തുടർചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം യുഎസ് ഔദ്യോഗികമായി തള്ളിയതായി മധ്യസ്ഥർ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നത് തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഉപാധികൾ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുമെന്നും അരാഗ്ചി ആവർത്തിച്ചു.
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