    Posted On
    date_range 22 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 22 April 2026 6:15 AM IST

    യു.​എ​സ്, ഇ​റാ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ന് പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ​ത്തും; പൊട്ടിയും ചീറ്റിയും ചർച്ചയിലേക്ക്

    തെ​ഹ്റാ​ൻ/​വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: യു​ദ്ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ഞ്ഞ​ത് ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സ് ശ്ര​മ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങാ​തെ​നി​ന്ന ഇ​റാ​ൻ ഒ​ടു​വി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ത്തും. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സ​മ​യം ഇ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഏ​താ​ണ്ട് ഉ​റ​പ്പാ​യി. ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പാ​ക് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക് നേ​താ​ക്ക​ൾ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച എ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പാ​ക് എം​ബ​സി​ക​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​റാ​നെ ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഇ​ന്ന​ലെ​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ‘നി​ര​വ​ധി ബോം​ബു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു’​വെ​ന്നും സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ യു.​എ​സി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും ട്രം​പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, യു.​എ​സി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ കാ​ർ​ഡി​റ​ക്കു’​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​റാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​ഖി​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ച്ച വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി. വാ​ൻ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​റാ​ൻ സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ക പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​ഖി​ർ ഖാ​ലീ​ബാ​ഫ് ആ​ണ്. ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഹു​ർ​മു​സി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ​യെ​ച്ചൊ​ല്ലി ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ക​ടു​ത്ത വാ​ഗ്വാ​ദം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം, ഗ​ൾ​ഫ് ക​ട​ലി​ൽ ഇ​റാ​ന്റെ ക​പ്പ​ൽ യു.​എ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും നി​ല​പാ​ട് ക​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ൽ ച​ർ​ച്ച സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പാ​കി​സ്താ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ, സൗ​ദി എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യും പാ​ക് പ്ര​തി​നി​ധി ഇ​ന്ന​ലെ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. പാ​ക് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചൈ​ന​യും പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഹു​ർ​മു​സ് ഉ​ട​ൻ തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചൈ​നീ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, ല​ബ​നാ​നി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘി​ച്ചു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് ശേ​ഷ​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ സൈ​നി​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള ദ​ക്ഷി​ണ ല​ബ​നാ​നി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    TAGS:us-iranpakisthanstrait of hurmuzStrait of HormuzDonald Trump
    News Summary - US-Iran peace talks in Islamabad today
    Similar News
    Next Story
