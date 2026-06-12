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    World
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 11:27 PM IST

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ യു​ദ്ധ​വി​രാ​മം?

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    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ന് ധാ​ര​ണ​യാ​യെ​ന്ന് ട്രം​പ്​; ശ​രി​വെ​ച്ച് ഇ​റാ​ൻ, പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​രാ​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യേ​ക്കും, ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ണ്ണ വി​ല കു​റ​ഞ്ഞു, ആ​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ യു​ദ്ധ​വി​രാ​മം?
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    തെ​ഹ്റാ​ൻ/ വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ യു​ദ്ധ വി​രാ​മ​ത്തി​ന് ഒ​ടു​വി​ൽ വ​ഴി​തെ​ളി​യു​ന്നു. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ-​പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ന് ധാ​ര​ണ​യാ​യ​താ​യി യു.​എ​സും ഇ​റാ​നും അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഇ​റാ​നി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, ആ​ക്ര​മ​ണം നി​ർ​ത്തി​​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ട്രം​പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​രാ​റി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ധാ​ര​ണ​യാ​യെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​​ന്ത്രാ​ല​യ​വും അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് 105 ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ട യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​തോ​ടെ, ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ണ്ണ വി​ല കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​ഞ്ഞു.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​രാ​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 60 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്തി​മ ക​രാ​റി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കും.

    ഏ​പ്രി​ൽ എ​ട്ടി​ന് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ​വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ല​ബ​നാ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഇ​റാ​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ലം​ഘി​ച്ച​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. പു​തി​യ ക​രാ​റി​ൽ ല​ബ​നാ​നി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് യു.​എ​സി​നോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​റാ​ന്റെ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ യു.​എ​സ് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​നും ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ണ​വോ​ർ​ജ സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള യു.​എ​സ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നീ​ക്കം പു​തി​യ ക​രാ​റോ​ടെ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പാ​യേ​ക്കും. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ൻ വ​ഴ​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ.

    ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഹു​ർ​മു​സി​ലെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റാ​ൻ നീ​ക്കും.

    ഇ​തോ​ടെ, ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​റാ​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ യു.​എ​സ് നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:ceasefirepeace dealUS-Iran IssuesDonald Trump
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