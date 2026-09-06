യു.എസിന്റെ ആയുധശേഖരം കുറഞ്ഞെന്ന്; 50 ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നുണ പരിശോധ, അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി യു.എസ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി യു.എസ്. 50 ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാസ് പോളിഗ്രാഫ് പരിശോധന നടത്തിയതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാൻ യുദ്ധം കാരണം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി യു.എസ്. നിർണായക ആയുധങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രഹസ്യ ഡാറ്റ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ചോർന്നു ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
യു.എസ്. സൈന്യത്തിന്റെ ജോയിന്റ് സ്റ്റാഫിലെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും സിവിലിയൻ ജീവനക്കാരോടും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്താനും ഭാവിയിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാനുമാണ് ഓഗസ്റ്റിൽ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോളിഗ്രാഫ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്.
ദൂരപരിധിയുള്ള മിസൈലുകളും പേട്രിയറ്റ് ഇന്റർസെപ്റ്ററുകളും പോലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ കുറവിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വാർത്തകൾ ഇതിനകം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പെന്റഗൺ തയ്യാറായില്ല. വകുപ്പ് ആഭ്യന്തര ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചോ അന്വേഷണ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രഹസ്യ വിവര ചോർച്ചകളെയും അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പെന്റഗൺ വ്യക്തമാക്കി.
മെയ് 5 മുതൽ, യു.എസ്. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് ഇറാൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ പെന്റഗണിലെ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ പ്രവേശനവും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം, യു.എസ്. വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ യു.എസ്.എസ്. അബ്രഹാം ലിങ്കണിലെ സൈനികർ നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് 'സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്സ്' എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫ് എറിക് സ്ലാവിൻ, പബ്ലിഷർ മാക്സ് ലെഡറർ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടന്റ് ലാറ കോർട്ടെ എന്നിവരെ പെന്റഗൺ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
ആയുധക്ഷാമമുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ മാധ്യമങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് കടന്നാക്രമിച്ചിരുന്നു. രാജ്യദ്രോഹികളായ ചവറുകൾ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത ട്രംപ് ആയുധക്ഷാമ വാർത്ത നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
"ഇറാനിലെ ഞങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹികളായ ചവറുകൾക്കായി, ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇടത്തരം മുതൽ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വരെയുള്ള വെടിമരുന്നുകൾ പരിധിയില്ലാത്ത അളവിലുണ്ട്, ഇതിനോടോ മറ്റേതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിനോ (അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല!) ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികമാണിത്," ട്രംപ് എഴുതി. യു.എസ്. "ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത" അളവിൽ വെടിമരുന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യാഴാഴ്ച ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു.
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