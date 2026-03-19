    date_range 19 March 2026 6:00 AM IST
    date_range 19 March 2026 6:01 AM IST

    ഹു​ർ​മു​സി​ൽ പു​തി​യ യു​ദ്ധ​മു​ഖം: ‘നാ​റ്റോ’ കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ബ​ങ്ക​ർ ബ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് ട്രം​പ്​

    പ്ര​തി​രോ​ധ​വു​മാ​യി ഇ​റാ​ൻ
    യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാന്റെ സുരക്ഷാ മേധാവി അലി ലാരിജാനി, അർധ​ സൈനിക വിഭാഗം മേധാവി ഗുലാം റിസ സുലൈമാനി, 80 സൈനികർ എന്നിവരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനായി

    തെഹ്റാനിലെ ഇങ്ക്വിലാബ് ചത്വരത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടം

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം 20ാം ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഹു​ർ​മു​സ് പു​തി​യൊ​രു യു​ദ്ധ​മു​ഖ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ​ത​ന്നെ ഹു​ർ​മു​സ് ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കി ഇ​റാ​ൻ സ​മ്മ​ർ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും സ​ഖ്യ​സേ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും തു​റ​ന്ന​പോ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​മാ​യി അ​ത​ല്ല സ്ഥി​തി.

    ഹു​ർ​മു​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം ഇ​റാ​ന്റെ 16 ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ മു​ക്കി​യ യു.​എ​സ് നാ​വി​ക​സേ​ന, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ അ​വി​ടേ​ക്ക് പ​ട​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ അ​യ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്താ​ൽ ഇ​റാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്ത​തോ​ടെ പു​തി​യ സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​മാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച യു.​എ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ങ്ക​ർ ബ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    2,268 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​ര​മു​ള്ള​തും ഭൂ​മി​ക്ക​ടി​യി​ലേ​ക്ക് തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ബ​ങ്ക​ർ ബ​സ്റ്റ​റു​ക​ളാ​ണ് ഹു​ർ​മു​സി​ന്റെ തീ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി യു.​എ​സ് തൊ​ടു​ത്ത​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​റാ​ൻ പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ക്രൂ​യി​സ് മി​സൈ​ലു​ക​ളും സൈ​നി​ക നി​ല​യ​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഭൂ​മി​ക്ക​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങി ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ബ​ങ്ക​ർ ബ​സ്റ്റ​ർ ബോം​ബു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് യു.​എ​സ് ഇ​റാ​നി​ൽ ബ​ങ്ക​ർ ബ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ‘ജൂ​ൺ യു​ദ്ധ’​ത്തി​ലും യു.​എ​സ് ബ​ങ്ക​ർ ബ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ഇ​സ്ഫ​ഹാ​നി​ലെ ആ​ണ​വ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. ജി.​ബി.​യു -72 എ​ന്ന ബ​ങ്ക​ർ ബ​സ്റ്റ​റാ​ണ് യു.​എ​സ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. വ​ലി​യ പ്ര​ഹ​ര​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണി​ത്. നേ​ര​ത്തെ, ഹു​ർ​മു​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ട്രം​പ് നാ​റ്റോ​യു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ വി​പ​ണി​യെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ നാ​റ്റോ അം​ഗ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ട്രം​പി​നോ​ട് മു​ഖം തി​രി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ട്രം​പ്, ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഹു​ർ​മു​സ് തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ങ്ക​ർ ബ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    പു​തി​യ നി​യ​മ​വു​മാ​യി ഇ​റാ​ൻ

    ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​റാ​ന്റെ ന​യം. അ​ൽ ജ​സീ​റ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ബാ​സ് അ​രാ​ഗ്ചി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ‘‘ഇ​ത് ഇ​റാ​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ജ​ല​പാ​ത​യാ​ണ്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ ഈ ​പാ​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. സം​ഘ​ർ​ഷ​വും സു​ര​ക്ഷാ​ഭീ​ഷ​ണി​യും കാ​ര​ണം നി​ര​വ​ധി ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​രം ഇ​തി​ൽ ഒ​രു പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം വേ​ണം. ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് ഒ​രു പു​തി​യ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ ഇ​റാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും’’ -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ എ​ണ്ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ചി​ലൊ​ന്ന് ഭാ​ഗ​വും ഹു​ർ​മു​സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​യ​​ന്ത്ര​ണം ക​ടു​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​റാ​ന്റെ വാ​ദം. ഇ​ങ്ങ​നെ വ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ വി​പ​ണി​യെ​ത്ത​ന്നെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​റാ​ൻ ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​യി കാ​ണാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ അ​വ​ർ ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക​ട​ക്കം 90 ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ന്നു​​വെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ.

