അമേരിക്കയിൽ ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നവ നാസി; ആസൂത്രണം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വർഷം

അമേരിക്കയിൽ ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നവ നാസി; ആസൂത്രണം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വർഷംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇല്ലിനോയിയിലെ അറോറയിലുള്ള ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിച്ച 19 കാരൻ, വെളുത്ത വർഗ്ഗ മേധാവിത്വവാദിയും ട്രാൻസ്ജെൻഡറും നവനാസിയുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി 'ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആക്രമണം പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ, 19 കാരനായ അലക്സാന്ദ്രോസ് പപോരാകിസ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി വ്യക്തമായി. പ്രതി രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ അറോറയിലെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
ടാക്കോ ബെല്ലിൽ കാഷ്യറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു പപോരാകിസ്. “ഇന്ത്യക്കാരെ കൊല്ലാൻ തിടുക്കമുണ്ട്” എന്ന് യുവാവ് സഹപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പ്രതി ഒരു വംശീയ പ്രകടനപത്രിക (മാനിഫെസ്റ്റോ) പങ്കുവെച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ആക്രമണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച ദിവസം തന്നെ പ്രതി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരവാദ ഭീഷണി മുഴക്കൽ, റൈഫിൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വെക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജോലിസ്ഥലത്ത് പപോരാകിസ് താനൊരു വെളുത്ത വർഗ്ഗ മേധാവിത്വവാദിയാണെന്ന് തുറന്നുപറയുകയും ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വംശങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളെക്കുറിച്ച് അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 11-ന് പപോരാകിസ് ആക്രമണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കാമെന്ന് പോലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 12:25-ഓടെ അറോറയിലെ ഒരു വലിയ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ പ്രവേശിക്കുന്നതും ഏകദേശം 13 മിനിറ്റിനു ശേഷം പുറത്തുപോകുന്നതും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതേ ദിവസം തന്നെ പപോരാകിസ് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനെ ബന്ധപ്പെടുകയും തന്റെ തോക്ക് ജാം ആയതായി പറയുകയും ചെയ്തതായി പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ആരോപിക്കുന്നു. ആരും കാണാതെ താൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് “വളരെ വേഗത്തിൽ” രക്ഷപെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. റൈഫിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതുകാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും അദ്ദേഹം സഹപ്രവർത്തകന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും അത് നന്നാക്കി വീണ്ടും ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.
പപോരാകിസിന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സീരിയൽ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത റൈഫിൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, ടാക്നിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു.
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