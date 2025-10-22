Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 7:00 AM IST

    എച്ച്-1ബി വിസ: ലക്ഷം ഡോളർ, പുതിയ അപേക്ഷകർക്കു മാത്രം; ഫീസിൽ വ്യക്തത വരുത്തി യു.എസ്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: യു.​എ​സി​ൽ കു​ടി​യേ​റ്റ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള എ​ച്ച് -1ബി ​വി​സ ഫീ​സ് ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ കു​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം.

    ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ഫീ​സ് ബാ​ധ​ക​മാ​വു​ക പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കു​മാ​​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും നി​ല​വി​ലെ വി​സ​യു​ടെ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും വി​സാ​കാ​ലാ​വ​ധി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റേ​റ്റ്സ് സി​റ്റി​സ​ൺ​ഷി​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സ് (യു.​എ​സ്.​സി.​ഐ.​എ​സ്) മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19നാ​യി​രു​ന്നു വി​സ ഫീ​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി ട്രം​പി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. അ​തി​നു മു​മ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച വി​സ​ക്ക് പു​തി​യ ഫീ​സ് ബാ​ധ​ക​മാ​കി​ല്ല. അ​ത്ത​രം വി​സ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നോ സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ വി​ല​ക്കു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ന് ​മു​മ്പ് വി​സ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ​ക്കും പു​തി​യ നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​കി​ല്ല.

    News Summary - US H-1B visa: 100,000 dollars, for new applicants only
