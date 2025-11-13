Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:38 PM IST

    ചെ​ല​വ് ബി​ൽ പാ​സാ​യി; യു.​എ​സി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ലി​ന് വി​രാ​മം

    ഒപ്പിട്ട ബിൽ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ലി​ന് വി​രാ​മം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സെ​ന​റ്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല ബ​ജ​റ്റ് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യും ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന് അ​ന്ത്യ​മാ​യ​ത്. 209നെ​തി​രെ 222 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ബി​ൽ പാ​സാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ബി​ല്ലി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തോ​ടെ 43 ദി​വ​സ​ത്തെ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ലി​നു​ശേ​ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ 14 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഫെ​ഡ​റ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ​വും നി​ല​ച്ചു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ് കാ​ര​ണം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സും താ​റു​മാ​റാ​യി. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ലാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി 30 വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബി​ല്ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പാ​സാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും പു​തി​യ ബി​ല്ലി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​ക​ണം.

    ചെ​ല​വ് ബി​ൽ പാ​സാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സെ​ന​റ്റി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 60 പേ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഇ​ത്ര​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ എ​ട്ട് ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് സെ​ന​റ്റ് ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:US GovernmentDonald Trump
    News Summary - US government shutdown ends
