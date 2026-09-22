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    യു.എസിൽ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായി; നൂറുകണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, നിരവധി വിമാനങ്ങൾ വൈകി

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    US Flights
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    വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് വിമാന സർവീസുകൾ വ്യാപകമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിലെ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് നൂറുകണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ വൈകുകയും ചെയ്തു. ന്യൂയോർക്ക് മേഖലയിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളെയാണ് തകരാർ കാര്യമായി ബാധിച്ചത്.

    തിങ്കളാഴ്ച ഫിലഡൽഫിയയിലെ ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രധാന ആശയവിനിമയ ലൈനിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ബാക്കപ്പ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ലൈനും തകരാറിലായതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ന്യൂജഴ്സിയിൽ റെയിൽവേ നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ ഫൈബർ ലൈൻ അബദ്ധത്തിൽ മുറിഞ്ഞതാണ് ബാക്കപ്പ് സംവിധാനവും പ്രവർത്തനരഹിതമാകാൻ കാരണമായതെന്ന് യു.എസ് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഷോൺ ഡഫി പറഞ്ഞു.

    ന്യൂവാർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ മാത്രം 1900 ജി.എം.ടി സമയത്ത് 168 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും 97 വിമാനങ്ങൾ വൈകുകയും ചെയ്തതായാണ് വിവരം. ഫിലഡൽഫിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ 63 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും 189 വിമാനങ്ങൾ വൈകുകയും ചെയ്തു. ന്യൂയോർക്കിലെ ലാ ഗാർഡിയ, ജെഎഫ്‌കെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളെയും തകരാർ ബാധിച്ചു.

    പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ വൈകുന്നേരത്തോടെ ചില വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും വിമാനങ്ങളുടെ വലിയ ബാക്ക്‌ലോഗ് കാരണം വൈകലുകൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സർവീസ് സ്ഥിതി പരിശോധിക്കണമെന്ന് എഫ്.എ.എ നിർദേശിച്ചു.

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    News Summary - US Flights Cancelled After ATC Failure
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