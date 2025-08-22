Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 7:00 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അനുകൂല നിലപാട്; ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ പി​രി​ച്ചു​വിട്ട് യു.​എ​സ്

    Anti Israel protest
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ -ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ന​യ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് യു.​എ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ഇ​റാ​നി​യ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​ര​നാ​യ ഷ​ഹീ​ദ് ഖു​റൈ​ഷി​യെ​യാ​ണ് ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലെ യു.​എ​സ് എം​ബ​സി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ​ നി​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ദ​ക്ഷി​ണ സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലും സൗ​ത്ത് സു​ഡാ​നും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സി​ന് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള കു​റി​പ്പ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ളാ​ണ് പ്ര​ശ്നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നെ യു.​എ​സ് എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വ​രി ഷ​ഹീ​ദ് ഖു​റൈ​ഷി കു​റി​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    എം​ബ​സി ഈ ​വ​രി കു​റി​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ​വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ ‘ജൂഡിയ’, ‘സമരിയ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എംബസി നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതും നടപടിക്ക് കാരണമായി. ഭരണകൂടത്തിന് പൂർണമായി വിധേയപ്പെടാത്തവരെ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:USWorld NewsPro Palestine
