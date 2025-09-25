Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightയു.എസും യൂറോപ്യൻ...
    World
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:31 AM IST

    യു.എസും യൂറോപ്യൻ യൂനിയനും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, ട്രം​പി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മി​ല്ല -ചൈന

    text_fields
    bookmark_border
    യു.എസും യൂറോപ്യൻ യൂനിയനും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, ട്രം​പി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മി​ല്ല -ചൈന
    cancel
    Listen to this Article

    ബെ​യ്ജി​ങ്: റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ചൈ​ന​യും ഇ​ന്ത്യ​യും യു​ക്രെ​യ്നെ​തി​രാ​യ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ചൈ​ന. യു.​എ​സും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും റ​ഷ്യ​യു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ യു.​എ​സി​ന് ഇ​ങ്ങ​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് ചൈ​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പാ​രം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ചൈ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​വു​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് ഗു​വോ ജി​യാ​കും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ചൈ​ന-​റ​ഷ്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ലോ​ക വ്യാ​പാ​ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​പ​ണി ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചും മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പൊ​തു​സ​ഭ​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ചൈ​ന​യും ഇ​ന്ത്യ​യും യു​ക്രെ​യ്നെ​തി​രാ​യ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USWorld NewsChinaRussian oil
    News Summary - U.S., E.U. trading with Moscow too: China dismisses Trump’s ‘primary funder’ of Ukraine war criticism over Russian oil purchases
    Similar News
    Next Story
    X