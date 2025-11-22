Begin typing your search above and press return to search.
    World
    22 Nov 2025 9:59 PM IST
    ക്യൂബക്കെതിരായ അമേരിക്കൻ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കണം -യു.എൻ

    ഹ​വാ​ന: ക്യൂ​ബ​ക്കെ​തി​രാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക അ​ലീ​ന ഡൗ​ഹാ​ൻ.

    ഉ​പ​രോ​ധം ക്യൂ​ബ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​താ​യി അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക്യൂ​ബ​യി​ൽ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ക്ഷാ​മം, ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം, ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം, വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മോ​ശം സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1960 മു​ത​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​എ​സ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധം ബ​റാ​ക് ഒ​ബാ​മ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ജോ ​ബൈ​ഡ​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ അ​ത് തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 33ാം വ​ർ​ഷ​വും യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

