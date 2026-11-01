ബ്രസീൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബോൾസോറണിയെ യുഎസിലേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി

ബ്രസീൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബോൾസോറണിയെ യുഎസിലേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ബ്രസീൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജെയ്ർ ബോൾസോറണിയെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെത്തുടർന്ന് ബ്രസീലിൽ നിയമനടപടികൾ നേരിടുന്ന ബോൾസോറണിക്ക് എത്രകാലം വേണമെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ തങ്ങാമെന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട്.
അറ്റ്ലന്റയിൽ ജി-20 രാജ്യങ്ങളുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റുകളുടെ യോഗത്തിനിടയിലാണ് റൂബിയോ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ബോൾസോറണി അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ വിവരം തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും മുമ്പേതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് യുഎസ് വിസയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റൂബിയോ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ പ്രസിഡന്റ് തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ബോൾസോറണിക്ക് അമേരിക്കയിൽ എത്രകാലം വേണമെങ്കിലും തങ്ങാമെന്നും അദ്ദേഹം കടുത്ത അനീതിയാണ് നേരിട്ടതെന്നും ട്രംപ് തന്റെ ഫ്ലോറിഡയിലെ വസതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ബ്രസീൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുള്ള ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെത്തുടർന്ന് പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കെ, ഇക്വഡോർയും അർജന്റീനയും വഴിയാണ് ബോൾസോറണി അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നത്. അഴിമതിയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ അന്വേഷണങ്ങളെ നേരിടുന്ന ബോൾസോറണി, താൻ രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലിന് ഇരയാവുകയാണെന്നാണ് ആരോപിക്കുന്നത്.