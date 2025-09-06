Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    6 Sept 2025 9:49 PM IST
    Updated On
    6 Sept 2025 9:49 PM IST

    യു.എസിന് ഇനി പ്രതിരോധ വകുപ്പില്ല; പകരം യുദ്ധ വകുപ്പ്

    യു.എസിന് ഇനി പ്രതിരോധ വകുപ്പില്ല; പകരം യുദ്ധ വകുപ്പ്
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ​സ​മാ​ധാ​ന ​നൊ​ബേ​ലി​നാ​യു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി, യു.​എ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പേ​രു​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്.

    യു​ദ്ധ വ​കു​പ്പ് എ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ പേ​ര്. പേ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ട്രം​പ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​രു​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് പേ​രു​മാ​റ്റം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ട്രംപ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പേ​രു​മാ​റ്റം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗീ​കാ​രം വേ​ണം. ഇ​തി​നു​ള്ള നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പെ​ന്റ​ഗ​ൺ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ന്റെ പേ​ര് defence.gov എ​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് war.gov എ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റി. പ്ര​തി​രോ​ധ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പീ​റ്റ് ഹെ​ഗ്സെ​ത്തി​നെ ട്രം​പ് ‘യു​ദ്ധ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി’ എ​ന്നാ​ണ് അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് ​ഹെ​ഗ്സെ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. 1789ലാ​ണ് യു.​എ​സ് യു​ദ്ധ​വ​കു​പ്പ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം​ലോ​ക​യു​ദ്ധം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 1947ൽ ​ഹാ​രി ട്രൂ​മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പേ​ര് പ്ര​തി​രോ​ധ വ​കു​പ്പ് എ​ന്നാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:us defenseWarus militaryTrump govt
    News Summary - US Department of Defense to be renamed ‘Department of War’: Report
