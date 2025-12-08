Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ ന​യ ബി​ൽ

    ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ ന​യ ബി​ൽ
    Listen to this Article

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും തു​റ​ന്ന​തു​മാ​യ ഇ​ൻ​​ഡോ പ​സ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​തി​രോ​ധ ന​യ ബി​ൽ. ചൈ​ന​യു​ടെ വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടാ​ൻ ക്വാ​ഡ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വേ​ണ​​മെ​ന്നാ​ണ് മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ബി​ല്ലി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ ന​യ ബി​ല്ലിൽ ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ പ്രതിരോധ സഖ്യങ്ങളെയും പങ്കാളിത്തങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇ​ൻ​ഡോ പ​സ​ഫി​ക് ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​തി​ന​പ്പു​റ​വും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഊ​ർ​ജി​ത ശ്ര​മം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ബി​ല്ലി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള സ​മു​ദ്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ല​ക്ഷ്യം ​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സമാധാന നിർദേശം അംഗീകരിക്കാൻ സെലൻസ്കി ഒരുക്കമല്ലെന്ന് ട്രംപ്

    റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള യു.എസിന്റെ സമാധാനപദ്ധതി നിർദേശം അംഗീകരിക്കാൻ സെലൻസ്‌കി ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ലെന്ന് ട്രംപ്. യു.എസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദമിർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ വിമർശനം. റഷ്യയുമായി കരാറിലെത്താനായി തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസമാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നത്. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ സെലൻസിക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

