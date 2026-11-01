എപ്സ്റ്റീൻ വിവാദം: വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിനെതിരായ ട്രംപിന്റെ 1000 കോടി ഡോളറിന്റെ കേസ് യു.എസ് കോടതി തള്ളി

എപ്സ്റ്റീൻ വിവാദം: വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിനെതിരായ ട്രംപിന്റെ 1000 കോടി ഡോളറിന്റെ കേസ് യു.എസ് കോടതി തള്ളിtext_fields
മയാമി: ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയുടെ പേരിൽ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് ദിനപത്രമായ 'ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലി'നും മാധ്യമ രാജാവ് റൂപർട്ട് മർഡോക്കിനുമെതിരെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഫയൽ ചെയ്ത 1000 കോടി ഡോളറിന്റെ (10 ബില്യൺ ഡോളർ) മാനനഷ്ടക്കേസ് യു.എസ് ഫെഡറൽ കോടതി തള്ളി. ഹരജിക്കാരനായ ട്രംപ് വെറും 'വൈക്കോൽത്തുരുമ്പിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന്' രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മയാമി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജി ഡാരിൻ ഗെയ്ൽസ് കേസ് ശാശ്വതമായി റദ്ദാക്കിയത്.
മാധ്യമസ്ഥാപനം ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെയും ബോധപൂർവവും അപകീർത്തികരമായ വാർത്ത നൽകിയെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ട്രംപിന്റെ അഭിഭാഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജേണലിന്റെ വിശദമായ അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ മനഃപൂർവം തെറ്റുകൾ ചമച്ചുണ്ടാക്കാനാണ് ഹരജിയിലൂടെ ട്രംപ് ശ്രമിച്ചതെന്നും ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ട്രംപിന് ഇനി പുതുതായി ഹരജി നൽകാനാവില്ല.
നിഷേധക്കുറിപ്പ് വന്നാൽ വാർത്ത മുക്കാനാവില്ല; ഒന്നാം ഭേദഗതി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കോടതി
താൻ കത്തെഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് നിഷേധിച്ച സ്ഥിതിക്ക് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ ആ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന ട്രംപിന്റെ വിചിത്ര വാദത്തെ കോടതി തള്ളി. 'ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘമോ ഒരു ആരോപണം നിഷേധിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർക്കെതിരായ വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ തടയണം എന്നതാണോ നിയമം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് യു.എസ് ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഭേദഗതി ഉറപ്പുനൽകുന്ന മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കടുത്ത ലംഘനമാകും,' ജഡ്ജി ഡാരിൻ ഗെയ്ൽസ് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ ഏപ്രിലിൽ ട്രംപ് സമർപ്പിച്ച 2000 കോടി ഡോളറിന്റെ (20 ബില്യൺ ഡോളർ) യഥാർത്ഥ ഹരജിയും കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള മാനനഷ്ടക്കേസുകളിൽ ആവശ്യമായ നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ട്രംപിന്റെ പരാതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അത്. വിധിയെ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ഡൗ ജോൺസ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. എന്നാൽ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും ജേണലിനും മറ്റ് എതിർകക്ഷികൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ട്രംപിന്റെ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
എന്തായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ വിവാദ കത്ത്?
2025 ജൂലൈയിലാണ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ, റൂപർട്ട് മർഡോക്ക്, രണ്ട് റിപ്പോർട്ടർമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ ട്രംപ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 2003-ൽ ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീന്റെ 50-ാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക ആൽബത്തിൽ, ട്രംപിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ലൈംഗിക ചുവയുള്ള കത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ബ്രിട്ടീഷ് സോഷ്യലൈറ്റും എപ്സ്റ്റീന്റെ കൂട്ടാളിയുമായിരുന്ന ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെല്ലാണ് ഈ ആൽബം സമാഹരിച്ചത്. നഗ്നയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വരച്ച ചിത്രത്തിന് നടുവിലായി ട്രംപിന്റെ പേരിലുള്ള വരികളും 'ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ — ഒപ്പം ഓരോ ദിനവും മറ്റൊരു അത്ഭുതകരമായ രഹസ്യമായി മാറട്ടെ' എന്ന ആശംസയുമാണ് കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ താൻ ഇത്തരമൊരു കത്തെഴുതിയിട്ടില്ലെന്നും, വ്യാജരേഖ ചമച്ച് മാധ്യമം തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ട്രംപ് 1000 കോടി ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേസ് നൽകിയത്.
മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ട്രംപിന്റെ നിയമയുദ്ധങ്ങൾ
രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷവും പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടപരിഹാര കേസുകളുമായി ട്രംപ് കോടതികളെ സമീപിക്കുന്നത് പതിവാണ്.
- ദി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്: 2024-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ പേരിൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനെതിരെ 1500 കോടി ഡോളറിന്റെ (15 ബില്യൺ ഡോളർ) മാനനഷ്ടക്കേസാണ് ട്രംപ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യ ഹരജി കോടതി തള്ളിയെങ്കിലും പരാതി പുതുക്കി നൽകാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ ട്രംപ് വീണ്ടും പുതുക്കിയ ഹരജി നൽകി.
- ബി.ബി.സി: 2021 ജനുവരി 6-ലെ കാപ്പിറ്റോൾ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ തന്റെ പ്രസംഗം തെറ്റായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമമായ ബി.ബി.സിക്കെതിരെ 1000 കോടി ഡോളറിന്റെ കേസും ട്രംപ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മാധ്യമങ്ങളെ നിരന്തരം 'വ്യാജവാർത്തകൾ' എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ട്രംപിന്റെ മാധ്യമവേട്ടയ്ക്കുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടിയായാണ് ഫെഡറൽ കോടതിയുടെ ഈ പുതിയ ഉത്തരവ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.