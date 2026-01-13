Begin typing your search above and press return to search.
    യു.എസ് റദ്ദാക്കിയത് ലക്ഷത്തിലധികം വിസകൾ

    us visa
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്: ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വി​സ​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ 8000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​സ​ക​ളും 2500 വി​ദ​ഗ്ധ വി​സ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കു​ടി​യേ​റ്റ വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക്ര​മ​ണം, മോ​ഷ​ണം, മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വി​സ​ക​ളാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഉ​പ വ​ക്താ​വ് ടോ​മി പി​ഗോ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

