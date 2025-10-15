Begin typing your search above and press return to search.
    ചാർലി കിർക്കിന്റെ മരണം ആഘോഷിച്ചു; ആറുപേരുടെ വിസ റദ്ദാക്കി യു.എസ്

    ചാർലി കിർക്ക്


    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: യൂ​ട്ട​വാ​ലി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ വെ​ടി​യേ​റ്റു മ​രി​ച്ച ചാ​ർ​ലി കി​ർ​ക്കി​​ന്റെ മ​ര​ണം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​തി​ന് ആ​റ് വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്കി യു.​എ​സ്. അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രു​ടെ മ​ര​ണം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, മെ​ക്സി​കോ, പ​ര​ഗ്വേ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​റു​പേ​രു​ടെ വി​സ​യാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. ചാ​ർ​ലി​യു​ടെ മ​ര​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ട്.ആ​റു​പേ​രും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ വി​വ​രം അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    കി​ർ​ക്ക് ത​ന്റെ ജീ​വി​തം മു​ഴു​വ​ൻ വം​ശീ​യ​ത​യും വി​ദ്വേ​ഷ​വും സ്ത്രീ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ന​ര​ക​ത്തി​ൽ എ​രി​ഞ്ഞു​തീ​രാ​ൻ അ​ർ​ഹ​നാ​ണെ​ന്നും വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ർ​ജ​ന്റീ​നി​യ​ൻ പൗ​ര​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വ​ല​തു​പ​ക്ഷ പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്ന ചാ​ർ​ലി കി​ർ​ക്കി​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി. വാ​ൻ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കി​ർ​ക്കി​ന് മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യി ‘പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മെ​ഡ​ൽ ഓ​ഫ് ഫ്രീ​ഡം’ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    TAGS:us visaCharlie Kirk
