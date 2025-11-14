Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നാല് രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര ബന്ധത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ച് യു.എസ്

    നാല് രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര ബന്ധത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ച് യു.എസ്
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, എ​ക്വ​ഡോ​ർ, എ​ൽ​സാ​ൽ​വ​ഡോ​ർ, ഗ്വാ​ട്ട​മാ​ല എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച് യു.​എ​സ്. ഇ​തി​നാ​യി ക​രാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​യി ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ​സി​ന്‍റെ കാ​ർ​ഷി​ക-​വാ​ണി​ജ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. താ​രി​ഫ് അ​ല്ലാ​ത്ത ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​ർ​മി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​രി​ഫ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, യു.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന നി​കു​തി ചു​മ​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ക​രാ​റി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യു.​എ​സി​ൽ താ​രി​ഫ് ഇ​ള​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​നം ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച താ​രി​ഫു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, എ​ൽ​സാ​ൽ​വ​ഡോ​ർ, ഗ്വാ​ട്ട​മാ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 10 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​മേ​രി​ക്ക വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​മ്മി നേ​രി​ടു​ന്ന എ​ക്വ​ഡോ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 15 ശ​ത​മാ​ന​വും തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

