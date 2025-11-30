Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവെനിസ്വേല...
    World
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:32 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:32 PM IST

    വെനിസ്വേല വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചെന്ന് യു.എസ്; ട്രം​പി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​മെ​ന്ന് വെ​നി​സ്വേ​ല; സൈ​നി​ക​നീ​ക്ക​ത്തി​ന് യു.​എ​സ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    Nicolas Maduro
    cancel
    camera_alt

    വെനിസ്വേല പ്രസിഡന്റ് നികോളസ് മദുരോ

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ആ​രോ​പി​ച്ച് സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ച്ച​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ‘വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളും പൈ​ല​റ്റു​മാ​രും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്-​മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​രും അ​റി​യാ​ൻ, വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്ക് മു​ക​ളി​ലും ചു​റ്റു​മു​ള്ള വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ട​ച്ച​താ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം’- ഇ​താ​യി​രു​ന്നു സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ട്രം​പി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും വ്യോ​മ​സു​ര​ക്ഷ​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്നും വെ​നി​സ്വേ​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. സൈ​നി​ക​നീ​ക്ക​ത്തി​ന് യു.​എ​സ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​മാ​സാ​ദ്യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​നി​സ്വേ​ല വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. യു.​എ​സി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ആ​റ് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വെ​നി​സ്വേ​ല തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തൊ​ട്ടു​പി​റ്റേ​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ ക​ര​മാ​ർ​ഗ​വും ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. യു.​എ​സി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ യു.​എ​സ്.​എ​സ് ജെ​റാ​ർ​ഡ് ​ആ​ർ. ഫോ​ർ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​രീ​ബി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ​നി​​ന്നെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന 20ലേ​റെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 82 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​രെ തു​ര​ത്താ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ നി​കൊ​ളാ​സ് മ​ദൂ​റോ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:venezulaDonald TrumpLatest NewsNicolas Maduro
    News Summary - US Attacks Venezuela?; Venezuela denounces Trump’s airspace remarks
    Similar News
    Next Story
    X