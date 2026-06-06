Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightസ​മാ​ധാ​നം അ​ക​ലെ:...
    World
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 10:42 PM IST

    സ​മാ​ധാ​നം അ​ക​ലെ: ഹു​ർ​മു​സി​ൽ യു.​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണം, ല​ബ​നാ​നി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്താ​തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മാ​ധാ​നം അ​ക​ലെ: ഹു​ർ​മു​സി​ൽ യു.​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണം, ല​ബ​നാ​നി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്താ​തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ലബനാനിലെ ദിബിൻ നഗരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ

    തെ​ഹ്റാ​ൻ/ ബൈ​റൂ​ത്ത്: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കെ, ഇ​റാ​ന്റെ​യും യു.​എ​സി​ന്റെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​യെ വീ​ണ്ടും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ഹു​ർ​മു​സി​ൽ യു.​എ​സ് നാ​വി​ക സേ​ന ഇ​റാ​നു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മ​റു​പ​ടി​യെ​​ന്നോ​ണം ഇ​റാ​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ത്തേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി, കു​വൈ​ത്തി​ലൂം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും അ​വ​ർ ഡ്രോ​ൺ, മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, ല​ബ​നാ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി തു​ട​രു​ക​യു​മാ​ണ്. ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യി ഫ​ലം കാ​ണാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​സ്ഥി​തി തു​ട​രാ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ൽ നാ​വി​ക ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള യു.​എ​സ് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ഇ​ത് നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ക​ട​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​പ്പ​ൽ​പ്പാ​ത​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​എ​സ് സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നാ​ല് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഇ​റാ​ൻ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​താ​യും യു.​എ​സ് സൈ​ന്യം പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ബ​നാ​നി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ച്ച് ഇ​ന്ന​ലെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. ദ​ക്ഷി​ണ ല​ബ​നാ​നി​ലെ​യും ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ബൈ​റൂ​ത്തി​ലെ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഒ​മ്പ​ത് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ക​യൂം ചെ​യ്തു. ല​ബ​നാ​നി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഒ​മ്പ​ത് മ​ര​ണ​മാ​ണ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ, ല​ബ​നാ​നി​ലെ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 3500 ക​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Israelus attackWorld NewsStrait of HormuzLebanon
    News Summary - Peace is far away: US attack in Hormuz, Israel continues to fire in Lebanon
    Similar News
    Next Story
    X