Madhyamam
    World
    31 Jan 2026 10:12 PM IST
    31 Jan 2026 10:12 PM IST

    ഇസ്രായേലിന് വീണ്ടും യു.എസ് ആയുധങ്ങൾ

    us arms
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ഇ​റാ​നു​മേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ ഭീ​തി ഉ​രു​ണ്ടു​കൂ​ടി​യ​തി​നി​ടെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് 667 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി യു.​എ​സ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് 900 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 30 അ​പ്പാ​ച്ചെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    730 പാ​ട്രി​യ​റ്റ് മി​സൈ​ലു​ക​ള​ട​ക്ക​മാ​ണ് സൗ​ദി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും നാ​റ്റോ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ട​പാ​ടെ​ന്നും യു.​എ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

