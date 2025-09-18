Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    18 Sept 2025 10:43 PM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 10:43 PM IST

    ടെ​ക് സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് യു.​എ​സും യു.​കെ​യും

    ടെ​ക് സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് യു.​എ​സും യു.​കെ​യും
    യു.എസ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും ബ്രിട്ടീഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​റും

    ല​ണ്ട​ൻ: എ.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യും ബ്രി​ട്ട​നും ത​മ്മി​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​റു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ), ക്വാ​ണ്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്, ആ​ണ​വോ​ർ​ജം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ‘ടെ​ക് ​പ്രോ​സ്​​പെ​രി​റ്റി ക​രാ​ർ’. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, നി​ര​വ​ധി യു.​എ​സ് ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 3000 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​െ​ന്റ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം എ.​ഐ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 680 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​െ​ന്റ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഗൂ​ഗ്ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ 1100 കോ​ടി പൗ​ണ്ട് ചെ​ല​വി​ൽ എ.​ഐ കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് ടെ​ക് ഭീ​മ​നാ​യ എ​ൻ​വി​ഡി​യ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ജെ​ൻ​സെ​ൻ ഹു​വാ​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​കെ​യി​ലെ എ.​ഐ ക​മ്പ​നി​യാ​യ എ​ൻ​സ്കേ​ൽ, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഐ.​ടി ക​മ്പ​നി കോ​ർ​വീ​വ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് എ.​കെ കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ എ.​ഐ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

