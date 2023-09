മഹ്സ അമീനിയുടെ മരണത്തിന് ഒരു വർഷം: ഇറാനെതിരെ ഉപരോധവുമായി യു.എസും ബ്രിട്ടനും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് വാഷിങ്ടൺ: പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് നിരവധി ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി.

ധാർമിക പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കുർദിഷ് ഇറാനിയൻ വനിത മഹ്സ അമീനി മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇറാനിൽ വ്യാപക പ്രക്ഷോഭം അരങ്ങേറിയത്. സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം മാസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നിരുന്നു.

22കാരി മഹ്‌സ അമീനിയുടെ മരണത്തിന് ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന്‍റെ തലേന്നാണ് ഉപരോധ നടപടി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പിട്ട കരാർ പ്രകാരം യുഎസും ഇറാനും തടവുകാരെ ഈ ആഴ്ച കൈമാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉപരോധ പ്രഖ്യാപനം.

