മഞ്ഞുരുകുന്നു; തീരുവ കരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകി ചൈനയും അമേരിക്കയും

മഞ്ഞുരുകുന്നു; തീരുവ കരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകി ചൈനയും അമേരിക്കയുംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: വ്യാപാരയുദ്ധത്തിൽ അയവിന്റെ സൂചന നൽകി അമേരിക്കയും ചൈനയും. 30 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ തീരുവകരാറിന് ധാരണയിലെത്തിയ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്(എ.ഐ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങിന്റെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് സുപ്രധാന നീക്കങ്ങൾ.
ചൈനയിലേക്കുള്ള കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ, മരം, കോസ്മെറ്റിക്സ് എന്നിവയും അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുന്ന ചെറുകിട ഉപകരണങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയും പുതിയ ധാരണയുടെ പരിധിയിൽ വരും. ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് തീരുവയിൽ കൂടുതൽ പരിഗണനയും ലഭിക്കും.
2015നുശേഷം ആദ്യമായാണ് ഷി ജിൻപിങ് വാഷിങ്ടൺ സന്ദർശിക്കുന്നത്. സന്ദർശനത്തിനിടെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി അദ്ദേഹം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തി. ക്വാലാലംപൂരിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിലെ ധാരണകൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനും സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനായി ട്രേഡ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചതായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
നിലവിലെ വ്യാപാര ഉടമ്പടി രണ്ട് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ നേരത്തെ അമേരിക്കയും ചൈനയും ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. വിപുലമായ വ്യാപാര കരാറിലേക്ക് എത്താൻ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സമയം നൽകുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് യു.എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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