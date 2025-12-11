Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 11 Dec 2025 10:30 PM IST
Updated Ondate_range 11 Dec 2025 10:30 PM IST
പാകിസ്താന് 686 കോടി ഡോളറിന്റെ യു.എസ് സഹായംtext_fields
News Summary - US aid to Pakistan worth $6.86 billion
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താന് എഫ്-16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നവീകരിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും അമേരിക്ക 686 കോടി ഡോളർ നൽകും. ലിങ്ക് -16 സിസ്റ്റങ്ങൾ, ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഉപകരണങ്ങൾ, ഏവിയോണിക്സ് അപ്ഡേറ്റ്, പരിശീലനം എന്നിവ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭാവി ദൗത്യങ്ങളിലും യു.എസ് സേനയുമായി മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകിസ്താനെ ഈ കരാർ സഹായിക്കുമെന്ന് യു.എസ് ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോഓപറേഷൻ ഏജൻസി (ഡി.എസ്.സി.എ) പറഞ്ഞു. നവീകരണങ്ങൾ പാകിസ്താന്റെ എഫ്-16 വിമാനങ്ങളെ സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ ആധുനികവും 2040വരെ പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ളതുമാക്കും.
