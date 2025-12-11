Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightപാകിസ്താന് 686 കോടി...
    World
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 10:30 PM IST

    പാകിസ്താന് 686 കോടി ഡോളറിന്‍റെ യു.എസ് സഹായം

    text_fields
    bookmark_border
    Donald Trump
    cancel
    Listen to this Article

    ഇസ്‍ലാമാബാദ്: പാകിസ്താന് എഫ്-16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നവീകരിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും അമേരിക്ക 686 കോടി ഡോളർ നൽകും. ലിങ്ക് -16 സിസ്റ്റങ്ങൾ, ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രാഫിക് ഉപകരണങ്ങൾ, ഏവിയോണിക്‌സ് അപ്‌ഡേറ്റ്, പരിശീലനം എന്നിവ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭാവി ദൗത്യങ്ങളിലും യു.എസ് സേനയുമായി മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകിസ്താനെ ഈ കരാർ സഹായിക്കുമെന്ന് യു.എസ് ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോഓപറേഷൻ ഏജൻസി (ഡി.എസ്.സി.എ) പറഞ്ഞു. നവീകരണങ്ങൾ പാകിസ്താന്റെ എഫ്-16 വിമാനങ്ങളെ സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ ആധുനികവും 2040വരെ പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ളതുമാക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World NewsUS aidPakistanLatest News
    News Summary - US aid to Pakistan worth $6.86 billion
    Similar News
    Next Story
    X