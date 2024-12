ഗസ്സയെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലാൻ ട്രക്കുകൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നു; ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഭയന്ന് സഹായ വിതരണം നിർത്തി യു.എൻ ഏജൻസി

ഗസ്സ: 14 മാസമായി ഇസ്രായേൽ തുടരുന്ന കൂട്ടക്കുരുതിക്കും നശീകരണത്തിനും ഇടയിൽ ഗസ്സക്കാരുടെ വിശപ്പടക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ജീവഭയത്താൽ പിൻമാറുന്നു. യു.എൻ ഏജൻസിയായ യു.എൻ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എയുടെ ഇസ്രായേൽ വഴി വരുന്ന ട്രക്കുകൾ ​ഐ.ഡി.എഫ് പിന്തുണയോടെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതും ഭക്ഷണവിതരണം നടത്തുന്ന വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ (ഡബ്ല്യുസികെ) പ്രവർത്തകരെ ബോംബിട്ട് ​കൊന്നതും മുൻനിർത്തിയാണ് സേവനം തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ യു.എൻ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എ തീരുമാനിച്ചത്. കൂടാതെ സഹായവിതരണം കാര്യക്ഷമമാകാത്തതിനാ​ൽ ആവശ്യക്കാർ കൂട്ട​ത്തോടെ എത്തി സാധനങ്ങൾ എടുത്തു​കൊണ്ടുപോകുന്നതും പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

യു.എൻ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എ സഹായ വിതരണം നിർത്തിവച്ചതോടെ ഗസ്സയിലെ ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ വഷളായി. ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രിത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂരിഭാഗം കൊള്ളയും നടക്കുന്നതെന്ന് അൽജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഈ കൊള്ളയിൽ ഭൂരിഭാഗവും നടക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കെരെം ശാലോം ക്രോസിങ് വഴി യു.എൻ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എ പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാ സഹായ വിതരണങ്ങളും നിർത്തിവച്ചത് ജനങ്ങളെ കടുത്ത ദുരിതത്തിലാക്കും.

