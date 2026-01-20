Begin typing your search above and press return to search.
    യു.എൻ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എ ആസ്ഥാനം ഇസ്രായേൽ തകർത്തു

    യു.എൻ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എ ആസ്ഥാനം ഇസ്രായേൽ തകർത്തു
    ജ​റൂ​സ​ലം: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള യു.​എ​ൻ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലെ ആ​സ്ഥാ​നം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ക​ർ​ത്തു. ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യ സൈ​ന്യം മ​തി​ൽ​ക്കെ​ട്ടി​ന​ക​ത്ത് ക​യ​റി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്, സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സം​ഭ​വ സ​മ​യം സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഹ​മാ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്കെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ശൈ​ഖ് ജ​റാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ‘എ​ക്സി’​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു.

