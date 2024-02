ഗസ്സ: ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കിടപ്പാടം പോലും നഷ്ടമായി കൊടുംപട്ടിണിയിൽ കഴിയുന്ന ഗസ്സക്കാർക്ക് ഭക്ഷണവുമായി പോയ യു.എൻ ട്രക്കിന് നേരെ ആക്രമണം. ഇസ്രായേൽ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ നിന്നാണ് ട്രക്കിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. ഭക്ഷ്യവസ്തുകകൾ നശിക്കുകയും വാഹനത്തിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായി യു.എൻ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ​ചെയ്തു.

ഇന്ന് പുലർച്ചെ വടക്കൻ ഗസ്സയിലേക്ക് ഭക്ഷണവുമായി പോവുകയായിരുന്ന വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയാണ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധക്കപ്പൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കി​ല്ലെന്ന് ഫലസ്തീൻ അഭയാർഥികൾക്കായുള്ള യു.എൻ ഏജൻസി (യു.എൻ.ഡബ്ല്യു.ആർ.എ) ഗസ്സ ഡയറക്ടർ തോമസ് വൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ട്രക്കുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഏജൻസിയുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

നാലുമാസമായി ഇസ്രായേൽ തുടരുന്ന കര, വ്യോമ, നാവിക ആക്രമണത്തിൽ ഗസ്സയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരുന്നും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേൽ നശിപ്പിച്ചു. നിരവധി ആശുപത്രികൾ തകർത്തതോടെ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരും മറ്റുരോഗികളും ചികിത്സക്കായി വലയുകയാണ്. വീടും ഉപജീവനമാർഗവും നഷ്ടപ്പെട്ട് റഫ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് അഭയാർഥികളായി കഴിയുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫലസ്തീനികൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നത് യു.എൻ.ഡബ്ല്യു.ആർ.എയെയാണ്.

#Gaza this morning a food convoy waiting to move into Northern Gaza was hit by Israeli naval gunfire - thankfully no one was injured@UNRWA pic.twitter.com/1kvShgX6MG