Madhyamam
    18 Nov 2025 9:10 AM IST
    18 Nov 2025 9:10 AM IST

    ഗസ്സയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സേനയെ വിന്യസിക്കാനുള്ള കരട് പ്രമേയം അംഗീകരിച്ച് യു.എൻ സുരക്ഷാ സമിതി; സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഹമാസ്

    റഷ്യയും ചൈനയും വിട്ടുനിന്നു
    ഗസ്സയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സേനയെ വിന്യസിക്കാനുള്ള കരട് പ്രമേയം അംഗീകരിച്ച് യു.എൻ സുരക്ഷാ സമിതി; സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഹമാസ്
    ന്യൂയോർക്ക് / ഗസ്സ സിറ്റി: ഗസ്സയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സേനയെ വിന്യസിക്കാനുള്ള കരട് പ്രമേയത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രക്ഷാ സമിതിയിൽ അംഗീകാരം. എതിരില്ലാത്ത 13 വോട്ടുകൾക്കാണ് കരട് പ്രമേയം പാസായത്. അതിർത്തി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും ഗസ്സയിലെ സൈനികവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുതുതായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഫലസ്തീൻ പൊലീസിനൊപ്പം ഇസ്രായേലും ഈജിപ്തും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രമേയം പറയുന്നു. ഈ സേന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സമാധാന സേനയായിരിക്കില്ല.

    വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്ന് റഷ്യയും ചൈനയും വിട്ടുനിന്നു. ഈ പ്രമേയം അധിനിവേശ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് അമേരിക്ക നടത്തുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഒരു മറയായി മാറരുതെന്ന് റഷ്യയുടെ യു.എൻ അംബാസഡർ വാസിലി നെബെൻസിയ പറഞ്ഞു.

    പ്രമേയം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിനെ പ്രശംസിച്ച് ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കയുടെ പദ്ധതി ഗസ്സ മുനമ്പിൽ സ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ വെടിനിർത്തൽ, മാനുഷിക സഹായം തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കൽ, ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ സ്വയം നിർണയാവകാശം, അവരുടെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി പ്രസ്താവിച്ചു.

    വിദേശ സൈനികരുടെ സാന്നിധ്യം സമ്മതിക്കില്ല -ഹമാസ്

    ഗസ്സയിൽ വിദേശ സൈനികരുടെ സാന്നിധ്യം ഹമാസ് നിരസിക്കുന്നുവെന്നും ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിന് പകരം വിദേശ രക്ഷാകർതൃത്വമാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഹമാസ് വക്താവ് അൽ ജസീറയോട് പറഞ്ഞു. യു.എന്നിന്‍റെ പ്രമേയം ഫലസ്തീൻ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ല. ഗസ്സയിലെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെ നിരായുധീകരിക്കാൻ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സേനയെ നിയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ നിഷ്പക്ഷത ഇല്ലാതാക്കും. മാത്രമല്ല, അധിനിവേശത്തിന് അനുകൂലമായി സംഘർഷത്തിൽ ഒരു കക്ഷിയാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കി.

    ഗസ്സയെ മുറിക്കാൻ വൻ പദ്ധതി

    ഗ​സ്സ​യെ വി​ഭ​ജി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി -അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൈ​നി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ‘ഗ്രീ​ൻ സോ​ൺ’ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ൻ സൈ​നി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക്കാണ് യു.​എസ് കോപ്പുകൂട്ടുന്നത്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യു​ടെ പ​കു​തി​യി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള റെ​ഡ് സോ​ണി​ലേ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഒ​തു​ക്ക​പ്പെ​ടും. ഗ്രീ​ൻ സോ​ണി​നും റെ​ഡ് സോ​ണി​നു​മി​ട​യി​ലെ ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ൽ (യെ​ല്ലോ സോ​ൺ) ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​ന​യും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കും. ഗ​സ്സ​യെ വി​ഭ​ജി​ക്കാ​നു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​യാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ആ​ദ്യം നി​ശ്ചി​ത സൈ​നി​ക​രെ പ​രി​മി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വി​ന്യ​സി​ക്കാ​നും പി​ന്നീ​ട് 20,000 പേ​രു​ടെ പൂ​ർ​ണ ശ​ക്തി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ദേ​ശം മു​ഴു​വ​ൻ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് യു.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി.

    യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ന്റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത് സൈ​നി​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പ​ക്ഷേ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വി​സ്തൃ​തി​യു​ടെ പ​കു​തി​യി​ലേ​ക്ക് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​ഭാ​ഗം ചു​രു​ങ്ങും. അ​വി​ട​ത്തെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മി​ല്ല. സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്കും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ല. റ​ഫ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ​സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ക​ട​ന്നു​വേ​ണം ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ.

