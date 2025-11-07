സിറിയൻ പ്രസിഡന്റിനെതിരായ ഉപരോധം നീക്കി യു.എൻtext_fields
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ: സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഹ്മദ് അശ്ശർഇനെതിരായ ഉപരോധം നീക്കുന്നതിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതി അംഗീകാരം നൽകി. സിറിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് നടപടി.
അമേരിക്ക അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം 14 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പാസായത്. ചൈന വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. പ്രസിഡന്റ് അഹ്മദ് അശ്ശർഅ്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനസ് ഹസൻ ഖത്താബ് എന്നിവർക്കെതിരായ ഉപരോധമാണ് നീക്കിയത്.
അൽഖാഇദ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ട്രംപ് സിറിയൻ പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്.
