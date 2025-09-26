Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:38 PM IST

    ഫലസ്തീനികളുടെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം: 68 കമ്പനികളെ കരിമ്പട്ടികയിൽപെടുത്തി യു.എൻ

    ഫലസ്തീനികളുടെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം: 68 കമ്പനികളെ കരിമ്പട്ടികയിൽപെടുത്തി യു.എൻ
    ജ​നീ​വ: അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തു​ക വ​ഴി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന 68 ക​മ്പ​നി​ക​ളെ കൂ​ടി ക​രി​മ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പെ​ടു​ത്തി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ. 11രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണി​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​​യേ​റ്റ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    നി​ർ​മാ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രും മ​ണ്ണു​നീ​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​വ​രും സു​ര​ക്ഷ, യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ പെ​ടും.

    ക​രി​മ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ‘ഡേ​റ്റ ബെ​യ്സ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ്’ എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​കെ 158 ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ണ്ട്. മി​ക്ക​തും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. യു.​എ​സ്, കാ​ന​ഡ, ചൈ​ന, ബ്രി​ട്ട​ൻ,​ ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, സ്​​പെ​യി​ൻ, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ്, ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് റൂട്ട് മാറ്റി നെതന്യാഹു

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യു.​എ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ, റൂ​ട്ട് മാ​റ്റി നെ​ത​ന്യാ​ഹു. യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി​യു​മാ​യി ക​രാ​റു​ള്ള നി​ര​വ​ധി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ക​ട​ന്നാ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​ള്ള യാ​ത്ര.

    ഗ്രീ​സി​നും ഇ​റ്റ​ലി​ക്കും സ​മീ​പ​ത്തു​കൂ​ടി പ​റ​ന്ന നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ വി​മാ​നം മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ ക​ട​ന്ന് അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ജി​ബ്രാ​ൾ​ട്ട​ർ ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിക്കാൻ ഇസ്രായേലിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ട് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ‘വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ഞാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. അ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ല’-​ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സി​ലെ​ത്തി​യ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ട്രം​പു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും.

    Show Full Article
    TAGS:united nationsWorld NewsGaza Genocidepalestine israel conflict
    News Summary - UN adds 68 companies to blacklist for alleged complicity in rights violations in Israeli settlements
