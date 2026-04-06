ലുഹാൻസ്കിൽ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം: ഖനിയിൽ 41 തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങി; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നുtext_fields
ലുഹാൻസ്ക്: കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ലുഹാൻസ്ക് പ്രവിശ്യയിലെ 'ബിലോറിചെൻസ്ക' കൽക്കരി ഖനിക്ക് നേരെ യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 41 തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങി. ഖനിയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖല തകർന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ലുഹാൻസ്ക് ഭരണത്തലവൻ ലിയോണിഡ് പാസെക്നിക് അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് റഷ്യൻ അനുകൂല ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൽ ഖനിയിലെ സബ്സ്റ്റേഷൻ തകർന്നതോടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. ഇതോടെ ലിഫ്റ്റുകളും മറ്റ് യാന്ത്രിക സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാതായതാണ് തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങാൻ കാരണം. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാനും വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള തീവ്രശ്രമം തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ, ഖനിക്കുള്ളിലെ വായുസഞ്ചാരത്തിനുള്ള വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും തകരാറിലായത് ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ വായുസഞ്ചാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായാണ് വിവരം.
രക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 41 തൊഴിലാളികളുമായും ഖനി അധികൃതർക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ലുഹാൻസ്ക് ഭരണത്തലവൻ ലിയോണിഡ് പാസെക്നിക് അറിയിച്ചു. തൊഴിലാളികൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാണ്. ഖനിക്കുള്ളിലെ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ അറകളിലോ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലോ ആണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അഞ്ചാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ലുഹാൻസ്കിലെ പ്രധാന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായ ഈ ഖനിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം മേഖലയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
