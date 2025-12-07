യു.എസിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ യുക്രെയ്ൻ നഗരത്തിനുമേൽ വൻ റഷ്യൻ ആക്രമണം

യു.എസിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ യുക്രെയ്ൻ നഗരത്തിനുമേൽ വൻ റഷ്യൻ ആക്രമണംtext_fields
കീവ്: ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ സംഘവുമായി ഫ്ലോറിഡയിലെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിരുന്നുവെന്ന് യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ യുക്രെയ്നിൽ ബോംബുകൾ വർഷിച്ച് റഷ്യ.
നഗരം ആവർത്തിച്ച് ഒരു വമ്പിച്ച ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നുവെന്നും ഇതുവരെ ആരും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യുക്രെയ്നിലെ ക്രെമെൻചുക്കിന്റെ മേയർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പല സ്ഥലങ്ങളിലായി 77 ഉക്രേനിയൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി റഷ്യ അറിയിച്ചു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോഴും വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇരുവിഭാഗത്തിനും സ്വീകാര്യമായ ഒരു സമാധാന പരിഹാരം തയ്യാറാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മിയാമിയിലെ വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടെയാണിത്.
ട്രംപിന്റെ ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫുമായും യു.എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മരുമകൻ ജാർഡ് കുഷ്നറുമായും പ്രസ്തുത ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം യു.എസുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തതായി സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞിരുന്നു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏതൊരു സാധ്യമായ കരാറിലും റഷ്യ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാമെന്ന് അവർ ചർച്ച ചെയ്തതായി സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷം, ക്രെമെൻചുക് മേയർ വിറ്റാലി മാലറ്റ്സ്ക് തന്റെ നഗരത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ വലിയ ആക്രമണം നടത്തിയതായി അറിയിച്ചു. ഇതിനെ യുക്രെയ്നിന്റെ യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികൾ അപലപിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ സെലെൻസ്കിയുമായി സംസാരിച്ചതായും തന്റെ പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും പറഞ്ഞു.
സമാധാന നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വെടിനിർത്തൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും എല്ലാ പങ്കാളികളുമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഫ്രാൻസ് ദൃഢനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും മാക്രോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാക്രോൺ, സെലെൻസ്കി, യു.കെ പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ, ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ് എന്നിവർ തിങ്കളാഴ്ച ലണ്ടനിൽ നേരിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തും.
