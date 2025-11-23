Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    date_range 23 Nov 2025 10:18 PM IST
    date_range 23 Nov 2025 10:18 PM IST

    റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: യു.എസ് സമാധാന പദ്ധതിയിൽ ചർച്ച ആരംഭിച്ചെന്ന് യുക്രെയ്ൻ

    റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: യു.എസ് സമാധാന പദ്ധതിയിൽ ചർച്ച ആരംഭിച്ചെന്ന് യുക്രെയ്ൻ
    ജെ​നീ​വ: റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച സ​മാ​ധാ​ന ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പാ​ശ്ചാ​ത്യ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ.

    യു.​കെ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​മാ​യി ആ​ദ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ത​ല​വ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്രി യെ​ർ​മ​ക് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ കു​റി​ച്ചു. റ​ഷ്യ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് യെ​ർ​മ​ക് പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ, ആ​ർ​മി ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡാ​ൻ ഡ്രി​സ്കോ​ൾ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ദൂ​ത​ൻ സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തേ​ക്കും. നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യ റ​ഷ്യ- യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി യു.​എ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 28 നി​​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ക​ര​ട് സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി രേ​ഖ കി​യ​വി​ലും മ​റ്റു യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​ഷ്യ- യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി യു.​എ​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​മ​ല്ല ഇ​തെ​ന്ന് ട്രം​പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റഷ‍്യന്‍ വൈദ്യുതി നിലയം ആക്രമിച്ച് യുക്രെയ്ന്‍

    മോ​സ്കോ: റ​ഷ്യ​യി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ത്തി​ൽ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി യു​ക്രെ​യ്ൻ. ഇ​ത് തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. റ​ഷ്യ​യു​ടെ എ​ണ്ണ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, ക്രൂ​ഡ് ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ൾ, പൈ​പ്പ്‌​ലൈ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ യു​ക്രെ​യ്ൻ ഉ​ന്ന​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ക്രെം​ലി​നി​ൽ​നി​ന്ന് 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കി​ഴ​ക്കു​ള്ള ഷ​തു​റ പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ യു​ക്രേ​നി​യ​ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി മോ​സ്കോ മേ​ഖ​ല ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ൻ​ഡ്രി വോ​റോ​ബി​യോ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ മൂ​ന്ന് ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മ​റു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​പി​ടി​ച്ച​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ത് സം​ബ​ന​ധി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.റ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന ഒ​ന്നാ​യ ഷാ​തു​റ പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 75 ഉ​ക്രേ​നി​യ​ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ വെ​ടി​വ​ച്ചി​ട്ട​താ​യി റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. 36 എ​ണ്ണം ക​രി​ങ്ക​ട​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലും നി​ര​വ​ധി എ​ണ്ണം മോ​സ്കോ മേ​ഖ​ല​ക്കു മു​ക​ളി​ലു​മാ​യാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്.

    TAGS:USVladimir PutinVolodymyr ZelenskyyRussia Ukraine War
