    date_range 18 Aug 2025 11:45 PM IST
    യു​ക്രെ​യ്ൻ നാ​റ്റോ മോ​ഹം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം, സെ​ല​ൻ​സ്കി വി​ചാരി​ച്ചാ​ൽ യു​ദ്ധം ഉ​ട​ൻ നി​ർ​ത്താം-ട്രം​പ്

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: നാ​റ്റോ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന മോ​ഹം യു​ക്രെ​യ്ൻ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ഷ്യ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ക്രീ​മി​യ തി​രി​ച്ചു​ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ വേ​ണ്ട. യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി വി​ചാ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ യു​ദ്ധം ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ചി​ല വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ട്രം​പ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി സെ​ല​ൻ​സ്കി യു.​എ​സി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ്രി​ട്ട​ൻ, ജ​ർ​മ​നി, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഇ​റ്റ​ലി, ഫി​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ, നാ​റ്റോ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളും യു.​എ​സി​ലെ​ത്തും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​മ​യം ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.15നാ​ണ് ട്രം​പ് -സെ​ല​ൻ​സ്കി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. വൈ​കീ​ട്ട് ​മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​കും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ, ​നാ​റ്റോ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച.

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ യു​ക്രെ​യി​ന് ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു. റ​ഷ്യ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഓ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റ​മാ​ണ് ട്രം​പി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ട്രം​പ് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മൊ​ന്നു​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും യു​ദ്ധ​വി​രാ​മം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ശു​ഭ​പ്ര​തീ​ക്ഷ ബാ​ക്കി​വെ​ച്ചാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. ഡോ​ണെ​റ്റ്സ്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ സൈ​ന്യം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി പി​ന്മാ​റി റ​ഷ്യ​ൻ ആ​ധി​പ​ത്യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​റ്റോ​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും പു​ടി​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ്യ​വ​സാ​യ ന​ഗ​ര​മാ​യ ഡോ​ണെ​റ്റ്സ്ക് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സെ​ല​ൻ​സ്കി​ക്ക് സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ല. റ​ഷ്യ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ന്ധം റ​ഷ്യ​യെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കു​മെ​ന്നും സെ​ല​ൻ​സ്കി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ടെ​ല​ഗ്രാ​മി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    TAGS:natoDonald TrumpRussia Ukrain war
