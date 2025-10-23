Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightറഷ്യൻ വാതക പ്ലാന്റിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 11:53 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 12:05 AM IST

    റഷ്യൻ വാതക പ്ലാന്റിൽ യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം

    text_fields
    bookmark_border
    റഷ്യൻ വാതക പ്ലാന്റിൽ യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
    cancel
    camera_alt

    (Photo | AP)

    Listen to this Article

    കി​യ​വ്: തെ​ക്ക​ൻ റ​ഷ്യ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ത​ക സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​ൽ യു​ക്രെ​യ്ൻ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​സാ​ഖ്സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ലാ​ന്റ​റി​ലേ​ക്ക് വാ​ത​കം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു.

    റ​ഷ്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഗാ​സ്പ്രോ​മി​​ന്റെ ഒ​റെ​ൻ​ബ​ർ​ഗ് പ്ലാ​ന്റി​നു​നേ​രെ​യാ​ണ് യു​ക്രെ​യ്ൻ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വാ​ത​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന, സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഇ​ത് ക​സാ​ഖ് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലാ​ണ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ലാ​ന്റി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു​ക്രെ​യ്നി​​ന്റെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ റ​ഷ്യ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RussiaukraineDrone attackRussia Ukraine War
    News Summary - Ukraine drone attack on Russian gas plant
    Similar News
    Next Story
    X