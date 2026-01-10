Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:00 PM IST

    യുക്രെയ്ൻ പുടിന്‍റെ വസതി ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല -ട്രംപ്

    യുക്രെയ്ൻ പുടിന്‍റെ വസതി ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല -ട്രംപ്
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ന്റെ വ​സ​തി യു​ക്രെ​യ്ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് യു.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ നോ​വ്ഗൊ​റോ​ഡ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​ടി​ന്റെ വ​സ​തി​ക്ക് നേ​രെ യു​ക്രെ​യ്ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു നി​ര ത​ന്നെ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ടെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ത് ത​ക​ർ​ത്തെ​ന്നും റ​ഷ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സെ​ർ​ജി ലാ​വ്‌​റോ​വ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മ​ർ സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി ആ​രോ​പ​ണം നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:Vladimir PutinWorld NewsukraineDonald Trump
    News Summary - Ukraine did not attack Putin's residence - Trump
