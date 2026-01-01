യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം: റഷ്യൻ അധിനിവേശ മേഖലയിൽ 24 മരണം

Begin typing your search above and press return to search.
1 Jan 2026 9:43 PM IST
1 Jan 2026 9:43 PM IST
യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം: റഷ്യൻ അധിനിവേശ മേഖലയിൽ 24 മരണംtext_fields
News Summary - Ukraine attack: 24 dead in Russian-occupied zone
മോസ്കോ: റഷ്യ പിടിച്ചടക്കിയ ഖെഴ്സൺ മേഖലയിൽ യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 24 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 50ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കഫേയിലും ഹോട്ടലിലുമാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ജനം പുതുവത്സരാഘോഷം നടത്തുമ്പോഴാണ് സംഭവമെന്ന് ഗവർണർ േവ്ലാദിമിർ സാൽദോ പറഞ്ഞു. റഷ്യൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ 168 യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോണുകൾ തകർത്തു.
ഡ്രോൺ ആക്രമണ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ ദക്ഷിണ, മധ്യ റഷ്യയിലെ നിരവധി വിമാനത്താവളങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ അടച്ചിട്ടു.
