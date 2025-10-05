Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗസ്സ റാലി: യു.കെയിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:20 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:20 PM IST

    ഗസ്സ റാലി: യു.കെയിൽ കൂട്ട അറസ്റ്റ്, പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗസ്സ റാലി: യു.കെയിൽ കൂട്ട അറസ്റ്റ്, പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    cancel
    Listen to this Article

    ല​ണ്ട​ൻ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല റാ​ലി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ കൂ​ട്ട അ​റ​സ്റ്റും പ്ര​തി​ഷേ​ധ വി​ല​ക്കു​മാ​യി ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം. നി​രോ​ധി​ത ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച 500ഓളം പേ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    67,000ൽ​ഏ​റെ പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഗ​സ്സ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ജൂ​ത​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം പ​ട​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​റി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ജൂ​ത ദേ​വാ​ല​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പൊ​ലീ​സും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ‘വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​ക്ഷ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന ബാ​ന​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​ക്ഷ​ൻ’ നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ 2,000ൽ​ഏ​റെ പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഇ​വ​രി​ൽ 130ൽ​ഏ​റെ പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ തീ​വ്ര​വാ​ദ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​വി​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ട്. ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും പൊ​ലീ​സി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - UK police arrests more pro-Palestinian activists across the country
    Similar News
    Next Story
    X