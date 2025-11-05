Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    date_range 5 Nov 2025 10:00 PM IST
    date_range 5 Nov 2025 10:00 PM IST

    ഫിലിപ്പീൻസിൽ നാശം വിതച്ച് കൽമേഗി ചുഴലിക്കാറ്റ്

    ഫിലിപ്പീൻസിൽ നാശം വിതച്ച് കൽമേഗി ചുഴലിക്കാറ്റ്
    മ​നി​ല: മ​ധ്യ ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സി​ൽ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ച ക​ൽ​മേ​ഗി ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ 66 പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. 26 പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യി. സെ​ബു പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക​ളി​ൽ അ​ഭ​യം പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ഗു​സാ​ൻ ഡെ​ൽ സു​ർ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ് ആ​റു പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. സെ​ബു​വി​ൽ 79 പേ​രു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത 6.9 തീ​വ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് നാ​ശം വി​ത​ച്ച​ത്.

    ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ് അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സ​ഹാ​യം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ൽ​മേ​ഗി ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് വി​യ​റ്റ്നാ​മി​ലേ​ക്കും താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ലേ​ക്കും നീ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി.

    World NewsTyphoonPhilippines Typhoon
    News Summary - Typhoon Kalmaegi: At least 85 killed in the Philippines as storm wreaks havoc
