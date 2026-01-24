Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightചൈനയിൽ രണ്ട് ഉന്നത...
    World
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:25 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:25 PM IST

    ചൈനയിൽ രണ്ട് ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം

    text_fields
    bookmark_border
    ചൈനയിൽ രണ്ട് ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം
    cancel
    camera_alt

    ഷാ​ങ് യൂ​ക്സി​യ

    Listen to this Article

    ബെ​യ്ജി​ങ്: ചൈ​നീ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ട് മു​തി​ർ​ന്ന സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ പി​ങ്ങി​െ​ന്റ ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മി​ലി​ട്ട​റി ക​മീ​ഷ​ൻ (സി.​എം.​സി) വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ഷാ​ങ് യൂ​ക്സി​യ, സി.​എം.​സി അം​ഗം ജ​ന​റ​ൽ ലി​യു ഷെ​ൻ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

    ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് അ​ന്വേ​​ഷ​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഹ്ര​സ്വ​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പീ​പ്ൾ​സ് ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ ആ​ർ​മി​യി​ലെ (പി.​എ​ൽ.​എ) ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ ഷാ​ങ് യൂ​ക്സി​യ. ചൈ​നീ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പോ​ളി​റ്റ്ബ്യൂ​റോ​യി​ലും അം​ഗ​മാ​ണ് ഷാ​ങ്. ന​ട​പ​ടി ചൈ​നീ​സ് സൈ​നി​ക വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മ്പ​ര​പ്പ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:China
    News Summary - Two top military officials under investigation in China
    Similar News
    Next Story
    X