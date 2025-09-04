Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗസ്സ യുദ്ധം നിർത്താൻ...
    World
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 11:01 PM IST

    ഗസ്സ യുദ്ധം നിർത്താൻ പോംവഴി ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം -മാർപാപ്പ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​യു​​മാ​​യി കൂ​​ടി​​ക്കാ​​ഴ്ച ന​​ട​​ത്തി
    ഗസ്സ യുദ്ധം നിർത്താൻ പോംവഴി ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം -മാർപാപ്പ
    cancel

    റോം: ​​ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഏ​ക പോം​വ​ഴി ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന് വ​ത്തി​ക്കാ​ൻ. ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ഇ​​സാ​​ക് ഹെ​​ർ​​സോ​​ഗ് ലി​​യോ പ​​തി​​നാ​​ലാ​​മ​​ൻ മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​യു​​മാ​​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു ശേ​ഷം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട വാ​ർ​ത്ത കു​റി​പ്പി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഹെ​ർ​സോ​ഗ് വ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ർ​ദി​നാ​ൾ പീ​ട്രോ പ​റോ​ളി​ൻ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പ് പോ​ൾ ഗ​ല്ല​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    മു​​ൻ മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ പോ​​പ് ഫ്രാ​​ൻ​​സി​​സി​​ന്റെ മാ​​തൃ​​ക​​യി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ അ​​തി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളെ വി​​മ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന നി​​ല​​പാ​​ടാ​​ണ് പു​​തി​​യ മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​യും സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഗ​​സ്സ​​യി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന കൂ​​ട്ട​​ക്കൊ​​ല​​യും പ​​ട്ടി​​ണി ആ​​യു​​ധ​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​തും അ​​ധാ​​ർ​​മി​​ക​​മാ​​ണെ​​ന്നും അ​​വ​​ർ നി​​ർ​​ത്തു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര സ​​മൂ​​ഹം ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ണ​​മെ​​ന്നും മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത് ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തെ ചൊ​​ടി​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ 84 പേ​ർ കൂ​ടി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 84 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കൂ​ടി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 338 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തു​വ​രെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ 64,231 ആ​യി. 1,61,583 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    അ​തി​നി​ടെ, സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​വു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ്മ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് ത​ള്ളി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു യു​ദ്ധം ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Israel AttackGaza GenocidePope Leo XIV
    News Summary - Two-state solution is the way to end the Gaza war -Pope
    Similar News
    Next Story
    X