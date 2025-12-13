Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    13 Dec 2025 9:56 PM IST
    Updated On
    13 Dec 2025 9:56 PM IST

    റഷ്യയിൽ യുക്രെയ്ൻ ​​ഡ്രോൺ ആക്രമണം; രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    റഷ്യയിൽ യുക്രെയ്ൻ ​​ഡ്രോൺ ആക്രമണം; രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
    മോ​സ്കോ: യു.​എ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, റ​ഷ്യ​യു​ടെ തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സ​ര​ടോ​വ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് കേ​ടു​പാ​ട് സം​ഭ​വി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ന​ഴ്സ​റി​യു​ടെ​യും ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ​യും ജ​ന​ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു. റ​ഷ്യ​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ പ​റ​ന്നെ​ത്തി​യ 41 യു​ക്രെ​യ്ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ട​താ​യി റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. റ​ഷ്യ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ യു​ക്രെ​യ്നി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​ച്ച​താ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. യു​ക്ര​യ്നി​ലെ ഊ​ർ​ജ​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഖേ​ർ​സ​ൺ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും.

    Drone attack Russia Ukraine War
