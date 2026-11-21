കാനഡയിലെ പ്രാദേശിക മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജർtext_fields
ടൊറന്റോ: കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ പ്രവിശ്യയിലെ മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജർ. ജെസ്സി സഹോട്ട, ഹർമൻ ഭംഗു എന്നിവരാണ് മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്. കൂടാതെ നാല് ഇന്ത്യൻ വംശജരെ മറ്റ് പ്രധാന ചുമതലകളിലും നിയമിച്ചു.
മുൻ ദേശീയ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യനും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ജെസ്സി സഹോട്ടയ്ക്കാണ് പൊതുസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല. സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പദവിയും അദ്ദേഹത്തിനാണ്. ഹർമൻ ഭംഗുവിനെ തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ സഹമന്ത്രിയായും നിയമിച്ചു. സ്റ്റീവ് കൂനർ, മൻദീപ് ധാലിവാൾ, ജോഡി ടൂർ, ഹർജ് ധാലിവാൾ എന്നിവരാണ് മറ്റ് ചുമതലകൾ ലഭിച്ചവർ. ഇൻഷുറൻസ് കോർപറേഷന്റെ ചുമതല സ്റ്റീവ് കൂനറിനാണ്. ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ചുമതല ജോഡി ടൂറിനും വാൻകൂവർ മേഖലയിലെ ഗതാഗത സംവിധാനമായ ട്രാൻസ്ലിങ്കിന്റെ ചുമതല ഹർജ് ധാലിവാളിനുമാണ്.
പൊതുസുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുക, പൊലീസ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കാട്ടുതീ, വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ ജനങ്ങളെ തയാറാക്കുക എന്നിവയാണ് പുതിയ സർക്കാറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
ഒക്ടോബർ 24ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ 15 പേരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 11 പേർ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിലും നാല് പേർ ന്യൂ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലുമാണ്. 2024ൽ 14 ഇന്ത്യൻ വംശജർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ്.
പുതിയ സർക്കാർ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ലോർൺ ഡോർക്ക്സൺ അറിയിച്ചു.