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    World
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 10:29 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 10:29 PM IST

    മരണഭൂമിയായി വെനിസ്വേല; ഇരട്ട ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണം 589; പ​രി​ക്ക് 3,000 പേ​ർ​ക്ക്

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    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വൈ​കു​ന്നു; വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​ക കാ​ഴ്ച​ക​ൾ
    മരണഭൂമിയായി വെനിസ്വേല; ഇരട്ട ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണം 589; പ​രി​ക്ക് 3,000 പേ​ർ​ക്ക്
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    വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ഇ​ര​ട്ട ഭൂ​മി​കു​ലു​ക്കം മ​ര​ണം വി​ത​ച്ച ലാ ​​ൈ​ഗ്വ​റ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ക​റാ​ബ​ല്ലേ​ഡ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് യു​വാ​വി​നെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ക​റാ​ക്ക​സ്: വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ ഇ​ര​ട്ട ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 589 ആ​യ​താ​യി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡെ​ൽ​സി റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. മൂ​വാ​യി​ര​​ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു​വെ​ന്നും ത​ക​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ ധാ​രാ​ളം പേ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ ഇ​നി​യും ഉ​യ​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​ക​മാ​ണ്. ഭൂ​ക​മ്പ ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​റാ​ക്ക​സി​ന്റെ വ​ട​ക്ക് തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യാ​യ ലാ​ ൈഗ്വ​റയി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 200ലേ​റെ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ലം​പ​തി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ.

    കൂ​റ്റ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ള​ട​ക്കം ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​ക​മ്പ​മാ​ണി​ത്. റി​ക്ട​ർ സ്കെ​യി​ലി​ൽ 7.2, 7.5 തീ​വ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ര​ണ്ട് ഭൂ​ക​മ്പ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ത​ക​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ രോ​ഗി​ക​ളാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ​യും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​എ​സ്, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്സി​കോ, ഖ​ത്ത​ർ, ബ്ര​സീ​ൽ, സ്പെ​യി​ൻ, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വെ​ന​സ്വേ​ല​ക്കെ​തി​രെ തു​ട​രു​ന്ന ഉ​പ​രോ​ധം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 വ​രെ യു.​എ​സ് നീ​ക്കി.

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    TAGS:Earthquakevenezueladeath toll rises
    News Summary - Twin earthquakes turn Venezuela into death zone; 589 dead, 3,000 injured
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