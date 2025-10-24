Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:31 PM IST

    പാകിസ്താനിൽ ഇരട്ട സ്ഫോടനം: മൂന്ന് പൊലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    Twin blasts in Pakistan
    പെഷാവർ: ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ‍്യയിലുണ്ടായ ഇരട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ മുതിർന്ന ഉദ‍്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പൊലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

    ആദ്യ സ്ഫോടനം നടന്നത് ഘുൽമിന പൊലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുകയായിരുന്ന എസ്.പി അസദ് സുബൈറിന്റെ സംഘത്തെ തീവ്രവാദികൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. .

    അതേസമയം, ഖൈബർ പഖ്തൂൻഖ്വ പ്രവിശ‍്യയിൽ സൈന്യം എട്ട് തഹ്‍രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്താൻ’ തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചു. അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

    ടാൻക് ജില്ലയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള പുതിയ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അജ്ഞാതർ സ്ഫോടനത്തിൽ തകർത്തു. ആളപായമില്ല.

    TAGS:twin blastsPakistanLatest News
    News Summary - Twin blasts in Pakistan: Three policemen killed
