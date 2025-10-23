Begin typing your search above and press return to search.
    തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം
    തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖും കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​േ​ല​ക്കെ​ത്തു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​വൈ​കീ​ട്ട് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നെ​യും ഭാ​ര്യ എ​മി​ൻ ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നെ​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ന്റെ ആ​ദ്യ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണി​ത്. ഒ​മാ​നും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ​ര​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ര​മാ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക​ത​ല​ത്തി​ലും ദൃ​ഢ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നെ മ​സ്ക​ത്ത് രാ​ജ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    തു​ട​ർ​ന്ന്, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ ആ​ലം മ​ഹ​ലി​ൽ ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നു​മാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഒ​മാ​നും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​വും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​വും നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്പ​ര​ഗു​ണ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ, തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ​നെ​യും വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വി​മാ​നം വ്യോ​മ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തും​വ​രെ അ​ക​മ്പ​ടി​യേ​കി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​മ​ന്ത്രി​മാ​രും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Turkish President Erdogan receives warm welcome in Oman
